В МИД РФ призвали США не спекулировать на теме обмена заключенными

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Москва призывает Вашингтон не спекулировать на теме обмена заключенными и отказаться от попыток оказать на Россию давление в этом вопросе, заявил замглавы департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что тема возможного обмена содержащимися в заключении гражданами двух стран является "чувствительной материей", которая затрагивает судьбы конкретных людей.

"Советуем отказаться от бесперспективных попыток оказывать на нас давление и призываем их сосредоточиться на практической работе по установленным каналам. По-другому просто не получится", – сказал Нечаев.

Он отметил, что Москва сожалеет, что Вашингтон создает шумиху вокруг этого процесса, поскольку это мешает продуктивному взаимодействию.

Также Нечаев напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность российской стороны обсуждать эту проблему в рамках канала, согласованного ранее Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом. По его словам, в настоящее время российские и американские уполномоченные структуры ведут переговоры по возможности осуществления обмена заключенными.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что обмены заключенными не должны обсуждаться с помощью "мегафонной дипломатии". По его словам, Россия считает ошибочными подобные действия США, сама же к ним прибегать не будет.

До этого Песков отмечал, что договоренностей между Москвой и Вашингтоном по обмену заключенными пока нет. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова при этом подчеркивала, что в данном вопросе должны быть учтены интересы обеих сторон.