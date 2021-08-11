Более 50% членов избиркомов по всей России привиты от COVID-19

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Более половины сотрудников избирательных комиссий по всей России прошли вакцинацию от коронавируса, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова ТАСС.

"Как идет вакцинация: нам удалось на сей момент перешагнуть 50-процентный барьер. Немногим более 50% в среднем по России вакцинировано наших членов комиссий", – заявила она.

Памфилова призвала руководителей избирательных комиссий убеждать еще не прошедших вакцинацию сотрудников сделать прививку.

"Для нас это очень важно. В целом ряде регионов уже за 70% перевалило число вакцинированных, но есть регионы, где чуть более 30% вакцинированных", – добавила председатель Центризбиркома.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации к проведению выборов, они предусматривают вакцинацию всех членов избиркомов, наблюдателей и лиц, которые будут присутствовать на участках в течение продолжительного времени.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что соблюдение данной рекомендации чрезвычайно важно, поскольку эти люди целый день будут контактировать с избирателями. Их защита является приоритетной целью, добавила Попова.