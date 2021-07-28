Памфилова заявила, что вакцинация членов избиркомов является добровольной

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Председатель ЦИК России Элла Памфилова заявила, что вакцинация от COVID-19 членов избирательных комиссий является добровольной. По ее словам, со стороны ЦИК никаких принуждений к вакцинации не предполагается.

"У нас нет и не будет принудительной вакцинации. Есть рекомендации Роспотребнадзора, которыми рекомендовано, это понятно и объяснимо, что желательна стопроцентная вакцинация в отношении наблюдателей и членов комиссий. Но мы исходим из того, что, руководствуясь рекомендациями, этот процесс добровольный, со стороны ЦИК никаких административно-принудительных усилий не будет", – сказала Памфилова на заседании ЦИК.

По ее словам, это вопрос ответственности, в том числе и перед избирателями.

Памфилова добавила, что в настоящее время вакцинация в избирательной системе идет хуже, чем хотелось бы.

"Почти все регионы перешли за рамку в 30%, но некоторые еще до нее не добрались", – пояснила председатель ЦИК.

Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации к проведению выборов, они предусматривают вакцинацию всех членов избиркомов, наблюдателей и лиц, которые будут присутствовать на участках в течение продолжительного времени.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула, что соблюдение данной рекомендации чрезвычайно важно, поскольку эти люди целый день будут контактировать с избирателями. Их защита является приоритетной целью, добавила Попова.

