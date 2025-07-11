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11 июля, 09:48

Политика

Захарова ответила Мерцу предложением пересчитать долги Запада перед Россией

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу организовать подсчет взаимных претензий начиная с периода западной интервенции 1918–1922 годов. Об этом она написала в своем телеграм-канале, пост цитирует МК.

Таким образом дипломат отреагировала на заявление немецкого канцлера о том, что Россия якобы должна Украине 500 миллиардов евро.

В своем ответе Захарова подчеркнула важность восстановления баланса в отношениях РФ и ФРГ после Второй мировой войны, включая компенсацию за освобождение и восстановление Европы.

Она отметила, что распад СССР был результатом действий западных стран, которые неоднократно признавали свою роль в этом процессе.

В конце представитель МИД России предложила Мерцу лично возместить расходы на восстановление шедевров Дрезденской галереи, которым занимались советские специалисты.

Ранее Мерц призывал США оставаться с европейцами в урегулировании украинского конфликта. Он обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с требованием поддержать Европу в стремлении к стабильному мировому порядку.

До этого канцлер Германии заявлял об исчерпанности дипломатии для достижения мира на Украине. При этом он подчеркивал, что ФРГ продолжит поддерживать украинскую сторону.

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