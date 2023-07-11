В СФ заявили, что Си Цзиньпин ожидает визита Путина в Китай в октябре 2023 года

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Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что ожидает визита Владимира Путина в Китай в октябре текущего года, сообщил ТАСС первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Он пояснил, что китайский лидер рассказал об этом в рамках встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Тогда он отметил, что Пекин готовится к приезду президента России для участия в третьем форуме "Один пояс – один путь".

Ранее Джо Байден посоветовал лидеру Китая Си Цзиньпину после его визита в Москву "быть осторожным", поскольку КНР зависит от западных инвестиций. Также он подчеркнул, что китайская экономика сейчас еще более зависима от Запада, чем российская.

Си Цзиньпин посетил Россию с 20 по 22 марта. Это была его первая заграничная поездка после переизбрания на пост председателя КНР на третий срок.

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