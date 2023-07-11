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Захарова назвала вбросы о секретных переговорах Лаврова "моральной капитуляцией" США
Фото: телеграм-канал "МИД России"
Вбросы Соединенных Штатов о якобы проведенных "секретных переговорах" главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими чиновниками свидетельствуют о моральной капитуляции Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире Первого канала.
По ее словам, подобная дезинформация с американской стороны необходима для того, чтобы начать виртуальную "возню", не привязанную к действительности, вокруг якобы желания РФ приступить ко второму и третьему треку переговоров.
7 июля Мария Захарова сообщила, что американская сторона пытается выдать один из разговоров Сергея Лаврова с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками.
В Белом доме, в свою очередь, заявили, что администрация США не передавала через американских экспертов министру иностранных дел РФ никаких сигналов по Украине.
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