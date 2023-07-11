Захарова назвала вбросы о секретных переговорах Лаврова "моральной капитуляцией" США

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Вбросы Соединенных Штатов о якобы проведенных "секретных переговорах" главы МИД РФ Сергея Лаврова с американскими чиновниками свидетельствуют о моральной капитуляции Вашингтона. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире Первого канала.

По ее словам, подобная дезинформация с американской стороны необходима для того, чтобы начать виртуальную "возню", не привязанную к действительности, вокруг якобы желания РФ приступить ко второму и третьему треку переговоров.

7 июля Мария Захарова сообщила, что американская сторона пытается выдать один из разговоров Сергея Лаврова с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками.

В Белом доме, в свою очередь, заявили, что администрация США не передавала через американских экспертов министру иностранных дел РФ никаких сигналов по Украине.

Захарова заявила, что поставленное Западом Киеву оружие вновь оказалось в Европе