В Совфеде прокомментировали ситуацию с калининградским транзитом

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Ограничивая транзит товаров между основной частью России и Калининградом, Вильнюс испытывает терпение Москвы, провоцируя ее на ответные меры. Об этом в беседе с RT заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Если это будет затягиваться, мы их немедленно применим. Думаю, Литва провоцирует на введение ответных мер", – сказал он.

По его словам, коллективный Запад уже давно дал понять руководству Литвы, что в данном вопросе оно совершает ошибку.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории России. Впоследствии власти страны заявили, что не планируют устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.

В понедельник, 11 июля, губернатор Калининградской области заявил, что в качестве ответной меры власти региона предлагают ввести полный запрет на движение товаров между странами Прибалтики и Россией, за исключением транзита в Калининград. По его словам, это даст работу отечественным перевозчикам и портам Калининграда, сильно пострадавшим от санкций.

