Профсоюз журналистов и работников СМИ требуют ликвидировать

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Прокуратура Москвы попросила ликвидировать Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации, сообщает ТАСС.

"В суд поступил иск прокурора города Москвы Попова Д. Г. с требованием ликвидации Межрегиональной общественной организации "Профсоюз журналистов и работников средств массовой информации", – отметили в Мосгорсуде.

Уточняется, что проверка деятельности организации на предмет исполнения требований законодательства об общественных объединениях, профессиональных союзах и об информации была проведена прокуратурой в мае.

Ранее Мосгорсуд в ходе заседания, на котором присутствовали дипломаты из США, Германии, Швеции, Испании и других стран, принял решение о ликвидации правозащитного центра "Мемориал" (признан в РФ иноагентом). Аналогичное решение затем принял Верховный суд.

Требование о ликвидации Генпрокуратура РФ направила в Верховный суд еще в ноябре 2021 года. В числе аргументов значилось систематическое неуказание статуса иностранного агента.