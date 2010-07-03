Эксперт оценил призыв советника Зеленского переименовать Россию

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Предложение переименовать Россию и русский язык, озвученное советником президента Украины Никитой Потураевым, прокомментировал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Эксперт назвал такой призыв "одним из непоследовательных моментов в украинской внешней политике". "Вместо занятия хозяйственными делами, восстановления экономического потенциала и беспокойства о благосостоянии населения, у них происходит постоянный поиск причин извне", – подчеркнул Оленченко в беседе с RT.

Как пояснил эксперт, для Киева Россия играет роль "основного раздражителя", хотя россияне и украинцы "всегда были родственными народами".

По мнению Оленченко, делая такие заявления, Киев демонстрирует "очень провинциальный подход". Его можно объяснить "комплексами украинской власти" и ее "очень неоднородным политическим составом". Эксперт напомнил, что высказывание Потураева не представляет интересы "ни украинского народа, ни большинства политиков".

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев предложил переименовать Россию в "Московию", а русский язык – в "российский". В Госдуме подчеркнули, что подобные заявления могут делать только люди, "за которыми ничего не стоит" и которые забыли об этике и воспитании.