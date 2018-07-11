Толстой назвал условие для участия России в осенней сессии ПА ОБСЕ

Фото: ТАСС/ Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия решит участвовать ли ей в осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Бишкеке после того, как секретариат организации разъяснит допущенные нарушения регламента при рассмотрении антироссийских резолюций на летней сессии в столице Германии, передает ТАСС.

Ранее ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию несмотря на протест российской делегации. Российская делегация выступала против включения трех резолюций, критикующих власти страны.

Делегация РФ покинула заседания ПА ОБСЕ до завершения июльской сессии в Берлине. Так делегаты выразили протест против нарушения регламента принятия резолюций со стороны главы организации Георгия Церетели и секретариата.