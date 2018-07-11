ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию несмотря на протест России

11 июля, 15:54
Глава российской делегации Петр Толстой. Фото: ТАСС/Митя Алешковский
Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла итоговую декларацию несмотря на протест российской делегации, сообщает РИА Новости. Российская делегация выступала против включения трех резолюций, критикующих власти страны.
Ранее комитеты ассамблеи одобрили три документа: о нарушении прав человека и основных свобод в Крыму и Севастополе, о нарушении прав и основных свобод в России и резолюцию, приуроченную к 10-летию войны в Южной Осетии.
Первая резолюция восстанавливает в Крыму и Севастополе прав всех лиц, без какой-либо дискриминации по признаку происхождения, религии или убеждений, а также требует отменить запрет культурных и религиозных учреждений, НПО, правозащитных организаций и СМИ.
Второй документ призывает российские власти выполнять международно-правовые обязательства в сфере защиты прав человека, защищаемых в рамках ООН, ОБСЕ, ПАСЕ. В частности, резолюция просит российские власти освободить правозащитников и других лиц, задержанных за мирное осуществление своих прав на свободу выражения мнений, собраний и ассоциаций.
Все три документа были приняты комитетами. На пленарной сессии их утвердили как часть берлинской декларации.
Делегация РФ покинула заседания ПА ОБСЕ до завершения июльской сессии в Берлине. Так делегаты выразили протест против нарушения регламента принятия резолюций со стороны главы организации Георгия Церетели и секретариата. До этого глава российской делегации Петр Толстой вступил в дискуссию с председателем ПА ОБСЕ Георгием Церетели.
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