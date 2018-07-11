Российская делегация покинула зал заседаний ПА ОБСЕ

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Делегация РФ покинула заседания ПА ОБСЕ до завершения июльской сессии в Берлине. Так делегаты выразили протест против нарушения регламента принятия резолюций со стороны главы организации Георгия Церетели и секретариата. Об этом сообщил глава российской делегации ПА ОБСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

По словам Толстого, председатель и секретариат международной организации допустили грубое нарушение регламента. Он подчеркнул, что "отсутствие на заседании ПА ОБСЕ ряда депутатов – авторов резолюций и соавторов резолюций, которые направлены против нашей страны, – не было надлежащим образом оформлено".

В ответ председатель ПА ОБСЕ Церетели заявил, что отсутствие некоторых делегатов на заседании нельзя считать нарушением. Однако при таких обстоятельствах российская делегация поставила под сомнение количество легитимных подписей под резолюциями. По мнению Толстого, только под одним из документов не хватает трех или даже пяти подписей, поэтому автоматически принять такую резолюцию невозможно. При этом в секретариате ПА ОБСЕ на замечания российской стороны не обратили внимания.

"Это издевательство над здравым смыслом, и Российская Федерация не даст оскорблять себя и свою делегацию с помощью таких низкопробных псевдорегламентных трюков, которые допускает господин Церетели", – цитирует Толстого Интерфакс.

Он подчеркнул, что российская делегация не будет голосовать за итоговую декларацию ПА ОБСЕ из-за ряда резолюций, которые "предвзяты по отношению к РФ". Толстой добавил, что подобные действия дискредитируют авторитет организации.