В РФ могут снизить возраст уголовной ответственности по некоторым статьям

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В России обсуждается предложение Генпрокуратуры о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 14 лет по некоторым составам преступлений. Об этом на заседании в Госдуме заявила замминистра юстиции Елена Ардабьева, передает РИА Новости.

В настоящее время уголовной ответственности подлежит лицо, которое достигло ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. С 14 лет россиян могут привлечь по таким статьям, как убийство, изнасилование, причинение вреда здоровью и ряду других тяжких преступлений.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил снизить возраст уголовной ответственности с 16 до 14 лет за сбыт наркотиков. По его словам, в прошлом году свыше 3,5 тысячи преступлений, совершенных несовершеннолетними, были связаны с незаконным оборотом запрещенных веществ.

Бастрыкин также счел необходимым разработать комплексную программу по профилактике преступности среди несовершеннолетних, в том числе детей мигрантов. Программа, уточнил он, должна включать в себя повышение результативности работы профилактических структур, развитие службы школьной медиации и психологического сопровождения, а также обеспечение безопасных условий в образовательных учреждениях.