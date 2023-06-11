В Киеве заявили, что 20 стран НАТО поддержали вступление Украины в Альянс

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Двадцать стран – членов Североатлантического альянса поддержали идею вступления Украины в его состав. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова замглавы офиса президента Украины Игоря Жовкву.

Соответствующие декларации были подписаны с киевскими властями. В частности, как заявил Жовква, в субботу, 10 июня, в Киеве украинский президент Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо подписали документ, по которому Оттава поддерживает вступление Украины в НАТО.

До этого, добавил Жовква, Украина подписала аналогичный документ с властями Румынии.

Ранее бывший генсекретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны Альянса могут ввести свои войска на Украину для непосредственного участия в конфликте.

До этого действующий генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что если Украина не сможет одержать победу в конфликте с РФ, то обсуждение ее членства в Североатлантическом альянсе не будет иметь смысла.

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