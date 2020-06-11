В Кремле ожидают, что предлагаемые в США новые санкции не примут

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал предложение республиканцев палаты представителей конгресса США ввести новые санкции. По словам представителя Кремля, подобные ограничения в Москве считают незаконными, передает "Газета.ру".

Новые санкции были представлены в докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам".

"Мы рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений и не будут никоим образом материализовываться", – сообщил Песков.

Представитель администрации президента добавил, что Россия и двусторонние отношения для американских политиков становятся "сакральной жертвой", требующейся для успеха в политической деятельности. Как подчеркнул Песков, это может быть связано с развитием избирательной кампании в США.

3 ноября этого года в США пройдут выборы президента. В них примет участие действующий глава американской администрации Дональд Трамп.

Ранее сообщалось, что авторы доклада предлагают более 130 решений для борьбы с "самыми агрессивными противниками Америки в мире". В список попали также Китай и Иран.