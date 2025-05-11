РИА Новости: информация о подготовке переговоров по Украине в Стамбуле отсутствует

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Информация о подготовке к переговорам по урегулированию украинского конфликта в Стамбуле пока отсутствует, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, также неизвестно конкретное место проведения переговоров. Он уточнил, что организация и подготовка разговора находятся пока на стадии обсуждения.

Вместе с тем министерство иностранных дел Швейцарии ознакомилось с предложением Владимира Путина о переговорах в Стамбуле. Тем не менее ведомство не стало его комментировать, отметили в пресс-службе МИД.

Путин предложил "без всяких предварительных условий" возобновить прямые переговоры в Стамбуле с четверга, 15 мая. Также представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что данная инициатива является очень серьезным предложением и показывает готовность России к диалогу.

Украинский президент Владимир Зеленский, отвечая Путину, назвал предложение "хорошим знаком". По его словам, переговоры возможны только после прекращения огня. О необходимости достижения перемирия перед переговорами также заявил спецпосланник США по Украине Кит Келлог.