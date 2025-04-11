ВСУ за сутки нанесли 5 ударов по объектам энергетики в России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки нанесли пять ударов по объектам российской энергетики в Брянской, Курской, Запорожской областях и Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранним утром 11 апреля ВСУ атаковали энергообъект "Хвощевская" в Брянской области. В результате из-за обрыва провода в пролете опор произошло отключение высоковольтной линии, что привело к отключению электроснабжения в Севском районе.

В Курской области 10 апреля целью удара стал энергообъект "Мокрушино". Из-за разрушения комплектной трансформаторной подстанции произошло отключение высоковольтной линии. В результате без электроснабжения остались жители Беловского района.

Кроме того, в Запорожской области вечером 10 апреля в результате атаки украинского БПЛА на электроподстанцию Пологи ГУП "Таврия-Энерго" был выведен из строя трансформатор. Это также привело к отключению электричества у почти 7 250 человек в шести населенных пунктах.

В тот же день в ЛНР после обстрела ВСУ было повреждено здание Троицкого участка Сватовского РЭС, а также разрушено здание склада ГУП ЛНР "Республиканская сетевая компания". В результате атаки осколочные ранения получил ведущий инженер предприятия.

Также из-за атаки украинского дрона на электроподстанцию "Рубежная" ГУП ЛНР "РСК" был выведен из строя трансформатор.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, киевский режим продолжает односторонние атаки, нарушая тем самым российско-американские договоренности о временном прекращении ударов по энергообъектам.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия передала США список нарушений Украиной моратория на удары по энергообъектам. По его словам, документ также был отправлен в ООН и ОБСЕ. Таким образом, их участники смогут на конкретных примерах увидеть, "чего стоит слово украинской власти", подчеркнул министр.

В Минобороны также указывали, что Киев с 18 марта фактически не прекращал наносить удары по объектам российской инфраструктуры.