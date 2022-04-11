Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 90% голосов

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Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, согласно предварительным данным. Об этом сообщило министерство внутренних дел Франции.

Отмечается, что Макрон набрал 27,4% голосов после обработки 90% бюллетеней избирателей.

Как уточняется, на втором месте идет кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен. Она получает 24,58% голосов. На третьем месте лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,96% голосами.

Ранее, по информации МИД республики, Марин Ле Пен обходила действующего президента Франции Эммануэля Макрона в первом туре выборов после подсчета 50% голосов.

Избирательные участки во Франции закрылись в 20:00 по французскому времени (21:00 мск). По состоянию на 18:00 по московскому времени явка составила 65%.