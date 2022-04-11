Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 90% голосов

Фото: AP/ТАСС
Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон лидирует в первом туре президентских выборов, согласно предварительным данным. Об этом сообщило министерство внутренних дел Франции.
Отмечается, что Макрон набрал 27,4% голосов после обработки 90% бюллетеней избирателей.
Как уточняется, на втором месте идет кандидат от "Национального объединения" Марин Ле Пен. Она получает 24,58% голосов. На третьем месте лидер левого движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон с 20,96% голосами.
Ранее, по информации МИД республики, Марин Ле Пен обходила действующего президента Франции Эммануэля Макрона в первом туре выборов после подсчета 50% голосов.
Избирательные участки во Франции закрылись в 20:00 по французскому времени (21:00 мск). По состоянию на 18:00 по московскому времени явка составила 65%.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: