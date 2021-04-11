Сенатор Карасин заявил, что в отношениях Москвы и Вашингтона наступили трудные времена

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В отношениях Москвы и Вашингтона наступили трудные времена. Это не пугает Россию, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.
"Намеки Вашингтона на трудные времена в отношениях с Россией нас не пугают. Эти времена уже наступили. Позиция наша прежняя: мы готовы к равноправному взаимодействию и сотрудничеству в тех сферах, которые отвечают нашим интересам и интересам всего мира, разумеется, когда к этому будут готовы и в Вашингтоне", – цитирует "Коммерсант" Карасина.
По словам сенатора, информационно-санкционные агрессивные методы в отношении России не принесут желаемых результатов. По мнению Карасина, у России достаточно терпения, чтобы не поддаваться провокациям, но делать выводы.
Он добавил, что полезной практикой являются встречи с послами в ключевых странах. В пример Карасин привел встречу с послом РФ в США Анатолием Антоновым.
Ранее министерство иностранных дел РФ пригласило Антонова на консультации в связи с высказываниями президента США Джо Байдена. В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают оценить, что делать и куда двигаться в отношениях с американской стороной.
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