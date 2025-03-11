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11 марта, 20:52

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FT: Украина и США представят заявление с пересказом содержания переговоров

Украина и США представят заявление с пересказом содержания переговоров – СМИ

Фото: 123RF/jaboy

После переговоров представители Украины и США представят заявление, в котором будет пересказана суть их встречи. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Financial Times (FT).

Также, по информации издания, продолжение переговоров на второй день не запланировано.

Переговоры американской и украинской делегаций проходят 11 марта в саудовском городе Джидда. Одной из тем встречи стала готовность Киева к мирному урегулированию конфликта.

Украину в переговорах представляют глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Штаты представляют помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.

Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс ранее отмечала, что Штаты оптимистично настроены относительно встречи делегаций США и Украины. Она добавила, что вскоре могут появиться "фантастические новости для человечества".

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