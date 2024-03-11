В ГД назвали причины низкого спроса россиян на долгосрочные сбережения

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Программа долгосрочных сбережений имеет низкий спрос среди россиян из-за заморозки накопительной части пенсии. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлану Бессараб.

"Правительству придется, именно финансовому блоку правительства придется приложить определенные усилия, чтобы сделать ее интересной. Потому что после заморозки так называемой накопительной части пенсии россияне не очень сильно доверяют этим продуктам", – подчеркнула она.

По словам парламентария, еще одной причиной стало то, что данная программа заработала в РФ 1 января текущего года. Она является совершенно новым продуктом.

"Программа долгосрочных сбережений, наверное, пока не пользуется таким повышенным спросом в силу тех простых обстоятельств, что была введена недавно", – добавила Бессараб.

Ранее сообщалось, что Центральный банк России планирует привлечь к участию в программе долгосрочных сбережений (ПДС) не менее 9 миллионов граждан РФ к 2030 году. Регулятор надеется задействовать средства на сумму не менее 1,2 триллиона рублей.

До этого россиянам рассказали о преимуществах госпрограммы долгосрочных сбережений. Так, участники получат возможность в будущем выйти на пенсию раньше срока.



Госдума утвердила программу долгосрочных сбережений граждан РФ