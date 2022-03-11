ВС РФ уничтожили 3 213 объектов ВСУ с начала спецоперации на Украине

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С начала спецоперации по защите ДНР и ЛНР российские военные уничтожили 3 213 объектов военной инфраструктуры Украины. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Так, в общей сложности украинские вооруженные силы потеряли 1 041 танк и другой бронетехники, 843 военных автомобиля, 389 артиллерийских орудий, 118 беспилотных летательных аппаратов и 98 боевых самолетов.

Армейской авиацией РФ также уничтожены 107 наземных объектов ВСУ. В их числе – пункты управления и узлы связи, места хранения боеприпасов и горюче-смазочных материалов, места скопления боевой техники. Российские средства ПВО и истребители между тем сбили три украинских вертолета Ми-24 и восемь беспилотников, пять из которых – Bayraktar ТВ2.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

9 марта Минобороны РФ сообщило, что российские военные совместно с силами ДНР и ЛНР в ходе наступления в Донбассе взяли под свой контроль еще восемь населенных пунктов. В их числе – Тошковка, Грачево, Сигнальное, Тарамчук, Еленов, Трудовое, Красная Поляна и Степное.

