Российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" попал под американские санкции

Американское министерство финансов ввело санкции в отношении российско-венесуэльского банка "Еврофинанс Моснарбанк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.
Отмечается, что ограничения связаны с текущей политической ситуацией в Венесуэле.
"Еврофинанс Моснарбанк" был создан в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Боливарианской Республики Венесуэла об учреждении российско-венесуэльского банка.
В 2009 году страны договорились о создании банка для финансирования совместных проектов. Сейчас кредитная организация располагается на 96 месте по размеру активов среди банков РФ.
В конце января спикер парламента латиноамериканской республики Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. Его поддержали США и более 20 других стран. Сторону легитимного главы государства Николаса Мадуро заняли Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия.
Ранее в Штатах приступили к подготовке новых финансовых санкций против Венесуэлы. При этом не уточнялось, будут ли новые ограничения распространяться на финансовые институты третьих стран.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.