Российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" попал под американские санкции

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Американское министерство финансов ввело санкции в отношении российско-венесуэльского банка "Еврофинанс Моснарбанк". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что ограничения связаны с текущей политической ситуацией в Венесуэле.

"Еврофинанс Моснарбанк" был создан в соответствии с соглашением между правительствами РФ и Боливарианской Республики Венесуэла об учреждении российско-венесуэльского банка.

В 2009 году страны договорились о создании банка для финансирования совместных проектов. Сейчас кредитная организация располагается на 96 месте по размеру активов среди банков РФ.

В конце января спикер парламента латиноамериканской республики Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом. Его поддержали США и более 20 других стран. Сторону легитимного главы государства Николаса Мадуро заняли Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия.

Ранее в Штатах приступили к подготовке новых финансовых санкций против Венесуэлы. При этом не уточнялось, будут ли новые ограничения распространяться на финансовые институты третьих стран.