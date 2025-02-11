11 февраля, 20:21Политика
Трамп заявил об отправке министра финансов США на Украину для встречи с Зеленским
Фото: 123RF/palinchak
Американский президент Дональд Трамп заявил, что направит министра финансов США Скотта Бессента на Украину для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
"Эта война должна скоро закончиться, так и будет – слишком много смертей и разрушений", – указал Трамп.
Лидер Соединенных Штатов рассчитывает на скорое заключение мирной сделки по Украине, сказал ранее глава Пентагона Пит Хегсет. Он уточнил, что США не отправят военных на украинскую территорию.
В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко предположил, что украинский конфликт может завершиться через 1–2 месяца. По его мнению, итог может стать очень болезненным для каждого украинца.
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