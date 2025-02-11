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11 февраля, 20:21

Политика

Трамп заявил об отправке министра финансов США на Украину для встречи с Зеленским

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Дональд Трамп заявил, что направит министра финансов США Скотта Бессента на Украину для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Эта война должна скоро закончиться, так и будет – слишком много смертей и разрушений", – указал Трамп.

Лидер Соединенных Штатов рассчитывает на скорое заключение мирной сделки по Украине, сказал ранее глава Пентагона Пит Хегсет. Он уточнил, что США не отправят военных на украинскую территорию.

В свою очередь, мэр Киева Виталий Кличко предположил, что украинский конфликт может завершиться через 1–2 месяца. По его мнению, итог может стать очень болезненным для каждого украинца.

Трамп потребовал от Зеленского компенсации потраченных на Украину средств

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