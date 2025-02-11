ERR: в Эстонии у границы с Россией развернули подразделение американской армии

Фото: 123RF/niyazz

На эстонской военной базе, расположенной у границы с Россией, развернули подразделение американской армии, пишет "МК" со ссылкой на телерадиовещательную компанию ERR.

База находится рядом с городом Выру. На ней, по информации журналистов, развернулся пятый эскадрон седьмого кавалерийского полка армии США. Причем американские военные приписаны ко второй пехотной бригаде ВС Эстонии.

Ее командир подполковник Антти Вильясте уточнил, что эскадрон американской армии, прикрепленный к этой военной базе, является разведывательным.

Ранее эстонская партия Isamaa предложила проект закона, которым предлагается закрыть границы с Россией. Лидер фракции Урмас Рейнсалу объяснил необходимость такого решения "гибридными атаками", которые якобы были организованы Россией против Эстонии и ее союзников. Он уточнил, что у служб безопасности и правительства страны есть полномочия для принятия окончательного решения о закрытии границ.

До этого российский МИД назвал причиной многочасовых очередей на российско-эстонской границе действия со стороны Эстонии.

