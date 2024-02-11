11 февраля, 19:19Политика
Украинский чиновник предложил внести останки Столыпина в обменный фонд с РФ
Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер
Директор украинского национального заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко предложил обменять останки российского государственного деятеля Петра Столыпина, которые захоронены в Киеве, на находящихся на территории России украинских военных. Об этом он сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Украинский чиновник предложил внести останки Столыпина в обменный фонд и затем обменять их на украинцев, которые сейчас находятся в России.
"Этот процесс можно начинать", – заявил Остапенко.
Премьер-министр Российской империи в 1906-1911 годах Петр Столыпин, убитый в Киеве анархистом-террористом Дмитрием Богровым, похоронен в Киево-Печерской лавре.
8 февраля между Россией и Украиной состоялся обмен пленных в формате "100 на 100". Посредническое участие в обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты.
В конце января с подконтрольной Киеву территории в результате переговоров были возвращены 195 российских военнослужащих. Взамен также передали 195 военнопленных ВСУ.
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