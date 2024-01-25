Песков назвал непонятными перспективы обмена пленными между РФ и Украиной

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В Кремле не могут оценить будущие перспективы обмена пленными между Москвой и Киевом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Его попросили уточнить, поставлен ли этот вопрос на паузу. На это Песков заявил, что по поводу перспектив данного процесса пока "ничего нельзя сказать".

Вместе с тем он прокомментировал последствия уничтожения российского военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Песков указал, что никто пока не может сказать, каким образом эта ситуация скажется на перспективах продолжения обмена пленными.

"Но еще раз повторяю, это процесс (обмен пленными. – Прим. ред.), который должен идти в абсолютной тишине", – сказал он.

Вместе с тем Песков заявил, что, прежде чем экипаж российского самолета Ил-76 представят к госнаградам, должно завершиться расследование происшествия.

24 января в 11:15 был подбит самолет военно-транспортной авиации РФ Ил-76, выполнявший рейс по маршруту аэродром Чкаловский – Белгород. По данным Минобороны России, это сделала украинская сторона.

В ведомстве указали, что Вооруженные силы Украины поразили самолет из района населенного пункта Липцы Харьковской области, применив зенитный ракетный комплекс. Согласно информации российского оборонного министерства, на борту были шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, а также три сопровождавших их военных РФ. Все пассажиры самолета и экипаж погибли.

На этом фоне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии составят обращение к США и ФРГ в связи с этой катастрофой. Он уточнил, что есть предложение разобраться, какие ракеты и пусковые установки были использованы.

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