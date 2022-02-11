Макрон проведет телефонный разговор с Путиным – СМИ

Фото: AP Photo/Thibault Camus, Pool

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщает France Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

По информации агентства, беседа состоится в субботу, 12 февраля.

7 февраля в Москве прошла встреча Макрона и Путина. СМИ обратили внимание на то, что собеседники находились по разные стороны длинного стола. Источник сообщал, что Макрон отказался от процедуры тестирования, чтобы его ДНК не оказалось у русских врачей.

По информации другого источника, сообщалось, что Макрон сдал французский тест ПЦР перед отъездом. Кроме того, президент прошел тест на антитела после приезда в Москву.