Европарламент потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС

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Из-за опасений, связанных с безопасностью, запуск Белорусской АЭС в Островце требуют приостановить. Соответствующую резолюцию принял Европарламент. Голосование по документу состоялось в четверг на пленарной сессии ЕП в Брюсселе.

642 депутата подержали документ, 21 человек воздержался, а 29 проголосовали против.

Уточняется, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

В 2018 году группа европейских регуляторов начала проводить стресс-тесты на БелАЭС во взаимодействии с Минском. Этот процесс должен подтвердить высший уровень безопасности станции, что позволит Белоруссии беспрепятственно экспортировать электричество в страны ЕС.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что с запуском атомной электростанции Белоруссия становится ядерной державой.