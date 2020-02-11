Генсек НАТО отметил сплоченность альянса при прекращении действия ДРСМД

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в ситуации с аннулированием Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности государства альянса продемонстрировали силу и сплоченность, сообщает РИА Новости.

Он отметил негативную роль прекращения действия этого соглашения. Столтенберг сказал, что при нарушении Россией ДРСМД именно НАТО стало площадкой для консультаций по этому вопросу.

Генсек НАТО уточнил, что слаженность реакции стран альянса продемонстрировала важность организации при наличии стратегических вызовов. Прекращение действия договора Столтенберг связал с тем, что он соблюдался лишь странами НАТО.

"Выход Соединенных Штатов из ДРСМД в одностороннем порядке в очередной раз показал безответственную и поддерживаемую блоком НАТО политику со стороны США", – считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, передает RT.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен 8 декабря 1987 года между СССР и США в ходе встречи в Вашингтоне. 2 августа 2019 года соглашение перестало действовать. О своем намерении выйти из Договора США объявили за полгода до этого.

Ранее Дональд Трамп заявил, что американцы планируют создать "самые мощные ядерные силы в мире" в связи с отсутствием соглашений о контроле вооружений с Россией и Китаем.

При этом в США в качестве одной из угроз назвали российские космические спутники, которые опасно сближаются с американским спутником-шпионом.