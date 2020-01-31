В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

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НАТО нарушила данное СССР обещание, поскольку расширяется на Восток и подступает к границам России. Такое мнение в статье для портала Freiheitsliebe высказал немецкий депутат Александер Ной.

Он напомнил, что в марте альянс начал крупнейшие за последние 25 лет военные учения "Защитник Европы-2020" под предлогом "российской угрозы". Однако в этой ситуации агрессором выступает именно НАТО, а Москва находится в оборонительной позиции.

По мнению депутата, советское руководство при Горбачеве допустило непростительную ошибку, отказавшись от закрепления обещания альянса не расширяться дальше Германии.

В последующие годы, руководствуясь принципом "открытых дверей", альянс стал постепенно расширяться. Этот процесс не прекращается и в настоящее время, заключил Ной.

Ранее появилась информация, что Минобороны Великобритании предлагало включить Россию в состав НАТО в 1995 году. Как считало британское ведомство, расширение Североатлантического альянса за счет РФ позволило бы уменьшить сопротивление Москвы планам организации.

