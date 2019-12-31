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Политика

15:56

Великобритания предлагала сделать Россию членом НАТО — СМИ

политика за рубежом

Фото: ТАСС/ZUMA/Nicolas Maeterlinck

Минобороны Великобритании предлагало включить Россию в состав НАТО в 1995 году. Об этом сообщает "Газета.ру".

Как считало британское ведомство, расширение Североатлантического альянса за счет России позволило бы уменьшить сопротивление Москвы планам НАТО.

При этом Россия не смогла бы участвовать в заседаниях Международного военного штаба альянса и накладывать вето на решения организации. Кроме того, Москва не получила бы гарантий коллективной безопасности.

"Мы должны были сделать Россию более нормальным членом западной семьи. Нам нужно было помочь Ельцину сделать Россию более нормальной европейской страной", – отметил бывший глава Минобороны Малколм Рифкинд.

Ранее немецкое издание Junge Welt посчитало, что стартующие в начале 2020 года учения НАТО "Защитник Европы – 2020" станут репетицией наступления в случае войны с Россией.

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