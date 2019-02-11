МИД РФ назвал неслыханным вмешательством обращение США к военным Венесуэлы

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Венесуэльское правительство не обращалось к России за военной помощью для урегулирования внутриполитического кризиса. Об этом заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин, назвавший призыв Вашингтона к венесуэльским военным прямым вмешательством в дела чужой страны, передает ТАСС.

"Обращение иностранного государства к вооруженным силам другой страны, в какой бы форме оно ни осуществлялось, в целях изменения позиции и присяги является абсолютно неслыханным вмешательством во внутренние дела суверенного государства", – сказал Щетинин.

Журналисты также напомнили сотруднику внешнеполитического ведомства, что тот же президент Сирии Башар Асад просил военною помощь у РФ. Щетинин назвал такое сравнение некорректным, добавив, что российские дипломаты поддерживают контакт с властями Венесуэлы.

На минувшей неделе официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что риторика США о возможности прямого военного вторжения в Венесуэлу грубо нарушает Устав ООН. Она подчеркнула, что Штаты дают провокационные обещания амнистии военным, которые готовы сотрудничать с оппозицией.

В конце января венесуэльский оппозиционер Хуан Гуаидо объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Его признали многие страны мира. Владимир Путин выразил поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.