Пентагон: США за время конфликта на Украине существенно нарастили производство боеприпасов

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США за время конфликта на Украине существенно нарастили производство боеприпасов. Об этом со ссылкой на доклад Пентагона сообщает РИА Новости.

Так, производство боеприпасов калибра 155 миллиметров выросло в США в 2,8 раз, производство ракет ПВО выросло на 116%, а боеприпасов для HIMARS – на 60%.

Помимо этого, на 64% выросло производство стволов для гаубиц М777 – с 11 до 18 в месяц, на 40% – ракет GMLRS, на 18% – ракет AIM-9X и на 14% – противотанковых комплексов Javelin.

С начала спецоперации США и их союзники предоставили Украине в общей сложности 126 миллиардов долларов.

9 января глава Пентагона Ллойд Остин в рамках 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений сообщил, что США выделят новый пакет военной помощи Украине в размере 500 миллионов долларов.

Он уточнил, что он будет направлен на поддержку переданных Киеву истребителей F-16. В частности, Киеву будут переданы боеприпасы, зенитные ракеты и ракеты "воздух – земля".