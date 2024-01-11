11 января, 09:17Политика
Украинский солдат рассказал, что саперы ВС РФ устанавливают "хитрые ловушки" в зоне СВО
Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Саперы российской армии успешно выполняют свою работу, устанавливая хитрые ловушки в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на рассказ бойца ВСУ Анатолия для AFP.
"Ни для кого не секрет, что у России очень хорошие саперы, возможно, лучшие", – отметил он.
Военнослужащий признался, что украинская армия терпит большие потери из-за "смертоносных методов постановки мин". По его словам, ловушки могут быть в виде купюры, мобильного устройства, пачки сигарет или банок газировки.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Вооруженные силы РФ методично снижают потенциал вражеских войск в ходе спецоперации на Украине. По его словам, потери противника за прошлый год составили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.
В свою очередь, издание ABC News привело данные, согласно которым количество тяжелораненых военнослужащих ВСУ увеличилось на 30% за последние несколько недель.
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