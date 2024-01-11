Сенатор США Шумер предупредил о переломе в пользу России в украинском конфликте

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Без помощи США в ситуации на Украине уже в течение месяца произойдет "драматический перелом" в пользу России. Об этом заявил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер на заседании верхней палаты конгресса.

"Если сенат не одобрит больше помощи Украине, война, которая уже склоняется в сторону России, может оказаться в одном месяце от драматического перелома в российскую пользу", – приводит его слова РИА Новости.

Шумер считает, что российские власти "пребывают в восторге" от снижения возможностей США оказывать военную помощь Украине.

На этой неделе конгресс снова начал работать после рождественских и новогодних каникул. В конце 2023 года американские законодатели не сумели согласовать запрос Белого дома о новой поддержке Киева.

4 января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Соединенных Штатов больше нет средств, которые необходимы для оказания поддержки Украины.

9 января Шумер заявил, что сенаторы США добились серьезного прогресса на переговорах по соглашению об укреплении границы страны и ужесточении миграционного законодательства в обмен на поддержку запроса американского лидера Джо Байдена для выделения помощи Киеву. Сенатор также подчеркнул, что ни одна из сторон, участвующих в переговорах, не получит всего, что требует.

Последний пакет военной помощи от США Украина получила в декабре 2023 года. О его выделении сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен, уточнив, что его размер составил 250 миллионов долларов.

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