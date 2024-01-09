01:59Политика
Сенат США добился серьезного прогресса на переговорах о границе и помощи Украине
Фото: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS
Сенаторы США добились серьезного прогресса на переговорах по соглашению об укреплении безопасности границы и ужесточении миграционного законодательства в обмен на поддержку запроса президента США Джо Байдена для выделения помощи Украине. Об этом заявил лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер.
"За последние пару дней мы добились большего прогресса по границе, чем за последние несколько недель", – приводит его слова РИА Новости.
По мнению Шумера, несмотря на то, что работа на переговорах не завершена, существует возможность достижения значимого результата. Он подчеркнул, что завершение сделки будет непростой задачей, и заявил, что ни одна из сторон в сенате не получит всего, что требует.
4 января координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что у Соединенных Штатов больше нет средств, которые необходимы для оказания поддержки Украины.
До этого Джо Байден заявил об угрозах для Североатлантического альянса в связи с украинским конфликтом. Он утверждает, что Россия якобы угрожает некоторым союзникам по НАТО, что повышает риски вовлечения США в конфликт.
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