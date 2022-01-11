Россия "разжевала" США предложения по гарантиям безопасности – СМИ

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Россия "разжевала" США предложения по гарантиям безопасности на встрече в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к переговорам.
По информации источника, это было сделано, чтобы после не возникло недопонимание. Он также отметил, что РФ требует конкретного ответа в контексте расширения НАТО.
"Из сопряженных аспектов можно отметить их (США. – Прим. ред.) твердолобую позицию по Украине. Мол, без Украины мы тему ее вступления в НАТО обсуждать не будем", – сказал источник.
По данным источника, Соединенные Штаты пообещали ответить на предложения в письменном виде на следующей неделе. Он подчеркнул, что если договоренности не будут достигнуты, то возрастут угрозы мировой безопасности.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прошедшие в Женеве переговоры РФ с США по гарантиям безопасности пока не дают поводов для оптимизма. Он также отметил, что на данном этапе делать какие-либо выводы о результатах диалога невозможно.
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