Захарова назвала Псаки некомпетентной

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Представитель Белого дома Джен Псаки не раз подставляла руководство страны своими неуместными фразами, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

Она отметила, что Псаки неоднократно демонстрировала некомпетентность и непрофессионализм в своих высказываниях.

Ранее Джен Псаки заявила, что в США ожидают, что Россия будет лгать о результатах переговоров о стратегической стабильности. В то же время в Белом доме назвали прошедшие в Женеве переговоры с Россией о гарантиях безопасности искренними и открытыми.