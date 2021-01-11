Палата представителей США опубликовала резолюцию об импичменте Трампу

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Палата представителей Соединенных Штатов 11 января предоставила текст резолюции об импичменте действующему президенту Дональду Трампу. В документе содержится одна статья обвинения, сообщает CNN.

Речь идет о подстрекательстве к мятежу, в котором обвиняется 45-й президент США. Авторы инициативы считают, что действия Трампа поставили под угрозу деятельность конгресса.

Отмечается, что глава Белого дома своим поведением продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии, если останется на посту. Сам документ несущественно отличается от первоначальной версии, которая была представлена ранее.

6 января в Вашингтоне протестующие сторонники действующего президента Дональда Трампа ворвались в здание конгресса. Стражам порядка пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.

Согласно сведениям полицейских, в результате столкновений погибли четверо протестующих. Среди жертв протестов оказались две женщины и двое мужчин.

Позднее в Белом доме сообщили, что готовится мирная передача власти избранному президенту Джо Байдену. Выборы прошли в США в ноябре 2020 года.