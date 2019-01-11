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13:28

Захарова прокомментировала обвинения США против Весельницкой

политика

13:28

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Россия ожидает от США четких объяснений по поводу обвинений в адрес российского юриста Натальи Весельницкой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возбуждать уголовное дело с непонятными претензиями к российским гражданам в США стало регулярной привычкой. Мы с этим мириться не готовы. Ожидаем четких и внятных объяснений", – сказала она, передает ТАСС.

В начале января прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила Наталье Весельницкой обвинения в воспрепятствовании правосудию в США. Речь идет о деле о предполагаемом отмывании средств против компании Prevezon Holding. По версии следствия, Весельницкая сотрудничала с российской прокуратурой, которая прислала в суд ответ в пользу обвиняемого. При этом сама юрист принадлежала к защите.

политика

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