Захарова прокомментировала обвинения США против Весельницкой

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Россия ожидает от США четких объяснений по поводу обвинений в адрес российского юриста Натальи Весельницкой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Возбуждать уголовное дело с непонятными претензиями к российским гражданам в США стало регулярной привычкой. Мы с этим мириться не готовы. Ожидаем четких и внятных объяснений", – сказала она, передает ТАСС.

В начале января прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила Наталье Весельницкой обвинения в воспрепятствовании правосудию в США. Речь идет о деле о предполагаемом отмывании средств против компании Prevezon Holding. По версии следствия, Весельницкая сотрудничала с российской прокуратурой, которая прислала в суд ответ в пользу обвиняемого. При этом сама юрист принадлежала к защите.