Темы дня

Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Спецпроект Реставрация
Московская электронная школа
Спецпроект Пешеходная Москва
штриховк портрету столицы
Форма поиска по сайту

Часто ищут

08 января, 20:01

Юриста Весельницкую обвинили в США в воспрепятствовании правосудию

политика за рубежом

08 января, 20:01

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/Frank Rumpenhorst

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила российскому юристу Наталье Весельницкой обвинения в воспрепятствовании правосудию в США, сообщает The New York Times.

Речь идет о деле о предполагаемом отмывании средств против компании Prevezon Holding. По версии следствия, Весельницкая сотрудничала с российской прокуратурой, которая прислала в суд ответ в пользу обвиняемого. При этом сама юрист принадлежала к защите.

В настоящее время Весельницкая живет в России. В США ей грозит до 10 лет тюремного заключения.

Prevezon Holdings заподозрили в легализации средств, похищенных из российского бюджета. Прокуратура потребовала конфискации всех активов группы в США.

Однако в мае 2018 года власти США и Prevezon Holdings заключили мировое соглашение, согласно которому прокуратура отказывается от претензий в отношении ответчиков.

Ранее СМИ писали, что Весельницкая была одной из участниц встречи с сыном Дональда Трампа, состоявшейся 9 июня 2016 года. В ходе этой встречи Трампу-младшему обещали передать компромат на Хиллари Клинтон.

политика за рубежом

Поделиться в социальных сетях:

Подпишитесь на наши новости
Подписаться в Яндекс.Новостях
Подписаться в Яндекс.Дзене

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика