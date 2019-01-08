Юриста Весельницкую обвинили в США в воспрепятствовании правосудию

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила российскому юристу Наталье Весельницкой обвинения в воспрепятствовании правосудию в США, сообщает The New York Times.
Речь идет о деле о предполагаемом отмывании средств против компании Prevezon Holding. По версии следствия, Весельницкая сотрудничала с российской прокуратурой, которая прислала в суд ответ в пользу обвиняемого. При этом сама юрист принадлежала к защите.
В настоящее время Весельницкая живет в России. В США ей грозит до 10 лет тюремного заключения.
Prevezon Holdings заподозрили в легализации средств, похищенных из российского бюджета. Прокуратура потребовала конфискации всех активов группы в США.
Однако в мае 2018 года власти США и Prevezon Holdings заключили мировое соглашение, согласно которому прокуратура отказывается от претензий в отношении ответчиков.
Ранее СМИ писали, что Весельницкая была одной из участниц встречи с сыном Дональда Трампа, состоявшейся 9 июня 2016 года. В ходе этой встречи Трампу-младшему обещали передать компромат на Хиллари Клинтон.
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