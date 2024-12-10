ГД приняла в первом чтении проект о запрете приема в школы без знания русского языка

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского языка.

Если законодательную инициативу примут, то иностранцев будут зачислять в школы на программы начального, основного и среднего образования при условии прохождения бесплатного тестирования на знание русского языка.

Не прошедшие тестирование не будут допущены к освоению указанных программ обучения, также в школу не смогут пойти лица, которые незаконно находятся на территории России.

При этом методические рекомендации для проведения тестов, разработка диагностических материалов, критерии оценки и установка минимального количества баллов будет осуществляться Рособрнадзором.

Между тем Владимир Путин заявлял, что ситуация с миграцией должна быть комфортной для жителей России. В частности, граждане страны и партнеры государства заинтересованы в своевременном совершенствовании миграционной безопасности и борьбе с незаконной миграцией. Президент указывал, что приезжие должны знать язык той страны, в которой они планируют жить и работать.

