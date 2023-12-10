Самолет МЧС РФ с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву из Египта

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Самолет МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву из Египта, сообщается в телеграм-канале ведомства.

Как сообщили в ведомстве, что одиннадцатый борт МЧС России вылетел из Египта в Москву с эвакуированными россиянами и членами их семей.

Отмечается, что работа по приему граждан РФ, прошедших через КПП "Рафах", продолжается.

В МЧС рассказали, что перешедших границу граждан РФ и членов их семей автобусами единой колонной направляют в Каир, где российские спасатели, психологи и врачи оказывают им всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой.

Накануне пункт пропуска пересекли порядка 100 россиян с родственниками. По данным МЧС, всего с начала гуманитарной операции из зоны конфликта удалось эвакуировать более 1 тыс. человек, из них 10 рейсами авиации МЧС в Россию уже доставлены более 940 человек, в том числе более 420 детей.