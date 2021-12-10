Минфин США внес в санкционный список ректора Европейского института ЮСТО

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Министерство финансов США внесло в санкционный список россиянина Дмитрия Соина, ректора Европейского института ЮСТО. Об этом сообщает на сайте ведомства.

ЮСТО оказался в новом списке санкций по правам человека за связи с КНДР.

Кроме того, в список также включены 10 юридических лиц и организаций. Среди них – генпрокуратура КНДР, военные учреждения Мьянмы и Бангладеш, китайские и северокорейские компании. Санкции ввели и против 15 физических лиц из Бангладеш, Мьянмы, КНР, КНДР.

Ранее издание Bloomberg опубликовало материал, в котором сообщалось, что США и их союзники в Европе якобы рассматривают возможность введения санкций в отношении крупнейших российских банков и РФПИ в случае, если Россия нападет на Украину.

По словам журналистов, наиболее вероятным ограничением может оказаться конвертация рубля в иностранные валюты, включая доллары. Также западные страны якобы могут ограничить возможность инвесторов покупать российские долговые обязательства на вторичном рынке.

