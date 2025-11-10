Премьер Польши счел возможным распад Запада из-за политики США

Фото: ТАСС/РАР/ЕРА/MARCIN OBARA

Премьер-министр Польши Дональд Туск посчитал возможным распад Запада в связи с политикой Соединенных Штатов, сообщает радио КП со ссылкой на интервью политика Gazeta Wyborcza.

По его мнению, для США приоритетом станут Южная Америка, Канада и Гренландия.

"Об этом довольно часто говорит президент (США Дональд. – Прим. ред.) Трамп – а также потенциальный конфликт с Китаем, а Европа должна будет справляться сама", – отметил Туск.

Он также подчеркнул, что независимо от того, кто будет занимать президентское кресло в Штатах, на Европу будет ложиться все большая ответственность за ее безопасность.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Польше готовы совершать теракты. Такое заявление дипломат сделал после угроз в отношении безопасности самолета Владимира Путина.

Глава польского МИД Радослав Сикорский указывал, что Международный уголовный суд (МУС) может приказать польскому правительству остановить самолет и "доставить подозреваемого в Гаагу".