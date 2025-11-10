В ГД предложили установить ежемесячную надбавку к окладу для сотрудников МВД

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР предложили установить ежемесячную надбавку к окладу в размере 50% от назначенного пенсионного пособия для сотрудников МВД с 20-летним стажем работы и правом на пенсию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на законопроект.

В проекте отмечается, что аналогичный механизм уже действует в отношении сотрудников Следственного комитета России.

На сегодня кадровый "недокомплект" МВД превышает 172 тысячи человек, рассказал глава ЛДПР Леонид Слуцкий. При этом в некоторых регионах нехватка полицейских достигла уже 40%. По словам Слуцкого, в подобных условиях крайне тяжело эффективно бороться с преступностью и обеспечивать правопорядок.

"Многие опытные сотрудники, предпочитают уволиться, едва получив право на пенсию после 20 лет службы, исключительно по финансовым соображениям. Ведь зарплата на гражданке в купе с пенсией дает доход больше, чем то, что могут сегодня предложить органы", – отметил лидер ЛДПР.

Слуцкий подчеркнул, что введение надбавки к окладу станет эффективным стимулом для продолжения службы, а также повысит ее престиж и позволит сохранить в системе опытных сотрудников.

Ранее Владимир Путин поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел. По словам президента, люди, верные своей профессии и законам чести, всегда составляли прочную основу ведомства.

Путин добавил, что МВД остается одним из важнейших звеньев государственного механизма, которое уверенно обеспечивает общественную безопасность и внутренний порядок в стране.

В начале октября оклады сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, а также военных, проходящих службу по призыву или контракту, повысились в 1,076 раза, то есть на 7,6%.