В Каир прилетели два спецборта для эвакуации россиян из Газы – СМИ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Два специальных борта прибыли в Каир для эвакуации россиян и граждан СНГ из сектора Газа. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

В настоящее время граждане РФ ждут, когда в Каир прилетит третий самолет.

В свою очередь, эксперт по Ближнему Востоку и Кавказу и политолог Станислав Тарасов в эфире радио КП объяснил, почему затягивается процесс эвакуации граждан РФ из сектора Газа. По его словам, вопросы, связанные с техническими моментами вывоза россиян, требуют времени. При этом он отметил, что препятствия создают именно со стороны Израиля, а не ХАМАС.

"Россияне легализировали себя, передали списки израильской стороне, вступили в контакт с ХАМАС. Последние заявляют, что вроде бы препятствий нет, но проблема с израильской стороной", – подчеркнул политолог.

При этом он не считает, что в дальнейшем дипломатические отношения между Москвой и Иерусалимом могут ухудшиться из-за затягивания эвакуации россиян.

Ранее сообщалось, что россияне, которые должны покинуть сектор Газа, начали пребывать на контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Одобрение со стороны Израиля для выезда из Газы получили уже более 80 граждан РФ. Группа из представителей российского посольства в Египте и МЧС РФ будет ожидать россиян на египетской стороне.

В свою очередь, в СМИ появилась информация, что выехать из анклава готовы 500–700 граждан России. По словам россиянки Елены аль-Хор, которая ожидает выезда на границе, покинуть сектор Газа хотели также белорусы и казахи.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля ответила на это операцией "Железные мечи".

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ