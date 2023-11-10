Минобороны Израиля сообщило о первом применении внеатмосферной ПРО "Хец 3"

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Минобороны Израиля объявило о первом успешном боевом применении внеатмосферной системы противоракетной обороны "Хец 3". Об этом сообщает РИА Новости.

Данная система предназначена для перехвата баллистических ракет.

"9 ноября перехватчик системы ПРО "Хец 3" был впервые успешно запущен для боевого применения. Система эффективно перехватила цель, запущенную в сторону Израиля, в районе Красного моря", – заявили в армии Израиля.

Там уточнили, что это стало первым оперативным перехватом, осуществленном системой с момента ее развертывания в 2017 году.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Боевики ХАМАС одновременно напали на приграничные населенные пункты Израиля и взяли в заложники военных и мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

