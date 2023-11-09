Израиль уведомил США о намерении объявлять гумпаузы в Газе с 9 ноября

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Израиль намерен ежедневно организовывать гуманитарные паузы в некоторых районах сектора Газа с 9 ноября. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Израильтяне сказали нам, что в течение этих пауз в этих районах не будут вести никакие военные операции, этот процесс начнется сегодня", – цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, в Газе будут работать два гумкоридора. Через них мирные жители смогут покинуть районы боев.

"Первый такой коридор открывался по четыре-пять часов каждый день в течение последних нескольких дней и уже позволил многим тысячам людей добраться до более безопасных районов", – добавил Кирби.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".

Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.

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