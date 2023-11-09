09 ноября, 19:47Политика
Израиль уведомил США о намерении объявлять гумпаузы в Газе с 9 ноября
Фото: AP Photo/Abed Khaled
Израиль намерен ежедневно организовывать гуманитарные паузы в некоторых районах сектора Газа с 9 ноября. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
"Израильтяне сказали нам, что в течение этих пауз в этих районах не будут вести никакие военные операции, этот процесс начнется сегодня", – цитирует его ТАСС.
По словам дипломата, в Газе будут работать два гумкоридора. Через них мирные жители смогут покинуть районы боев.
"Первый такой коридор открывался по четыре-пять часов каждый день в течение последних нескольких дней и уже позволил многим тысячам людей добраться до более безопасных районов", – добавил Кирби.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля в ответ на это начала операцию "Железные мечи".
Боевики ХАМАС также напали на приграничные населенные пункты Израиля, взяв в заложники мирных жителей. По последним данным, число пленных составляет более 240 человек.
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